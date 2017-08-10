Diğer
Kategoriler

Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Elazığ’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Elazığda 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

10 Ağustos 2017 16:49

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında uygulama yaptı. Elazığ-Malatya yol güzergahında yapılan uygulamada bir turizm şirketine ait yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada Narkotik köpeği bir yolcuya ve koltukların üst kısmındaki el bagajına tepki verdi.Şüpheli şahsın üzerinde 4 kilo 84 gram toz ile el bagajında poşet içerisinde 766 gram kubar esrar olmak üzere toplam 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Kamil Can Kılıç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!