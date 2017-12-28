Elazığ'da 4 kişi vuran şüphelilerden 1'i yakalandı

Olay, 23 Aralık'ta merkez İcadiye mahallesi Kuyulu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi silahla ateş ederek 1'i ağır 4 kişiyi yaralayıp kaçtı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kimliği belirlenen şüphelilerden 1'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, kasten ateşli silahla bir den fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamil Cankılıç

