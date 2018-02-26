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Elazığ'da 7 araç bir birine girdi

Elazığ’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kazada minibüs devrilirken, ikinci kazada ise 7 araç bir birine girdi.

Elazığda 7 araç bir birine girdi

26 Şubat 2018 10:32

İlk kaza, Elazığ Malatya Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Süleyman Pektaş idaresindeki 23 LC 932 minibüs gizli buzlanma nedeniyle yol kenarındaki sulama kanalına girerek devrildi. Minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Devrilen minibüse çarpmamak isteyen başka bir aracın sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına girip durdu.

Diğer kaza ise merkez Çaydaçıra kavşağında meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle kavşakta ani fren yapan bir aracın yüzünde arkadan gelen biri hafif ticari 7 araç bir birine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

Etiketler: elazığ, kaza, minibüs

 

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