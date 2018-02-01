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Elazığ'da 7 kilo esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 7 kilogram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığda 7 kilo esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

01 Şubat 2018 10:20

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen bir araç, Meşeli Karakol Komutanlığı önünde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ayrıca başka suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. 

Yunus Özhanlı
 

 

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