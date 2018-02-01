Elazığ'da 7 kilo esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada belirlenen bir araç, Meşeli Karakol Komutanlığı önünde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ayrıca başka suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Yunus Özhanlı

