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Elazığ’da akıl almaz kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ’da hastane personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. O kazaya yardım için duran sürücünün aracı da devrildi, annesi altında kalarak hayatını kaybetti.

Elazığda akıl almaz kaza: 1 ölü, 9 yaralı

25 Ocak 2017 12:18

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresi Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan, Palu Devlet Hastanesi’ne personel taşıyan Ahmet Aydınoğlu idaresindeki 23 P 3346 plakalı minibüs kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak orta refüje çarpıp, ters döndü. Kazada, araç sürücü ile birlikte hastane personeli olduğu öğrenilen 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yardıma koşan sürücünün annesi görünmez kazada öldü
Servis minibüsünün kaza yaptığını gören ve Bingöl’den geldiği öğrenilen Fırat Aksoy, yönetimindeki 12 AU 542 plakalı otomobilini yolun sağ şeridine park ederek araçtan inip yardıma koştu. Araçta kalan sürücünün annesi Adul Aksoy (62) kapıyı açarak inmek istediği sırada otomobil şarampole kaydı. Araçtan düşen yaşlı kadın otomobilin altına kaldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.
Kazadan sonra jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: elazığ


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