Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığda ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

08 Şubat 2017 00:19

Kaza, saat 21.30 sırlarına Elazığ-Bingöl karayolunda eski havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis’ten hasta getirip geri dönüş yoluna geçen Fevzi D. idaresindeki 13 AS 034 plakalı ambulans ile ana yola çıkan Mustafa Y. yönetimindeki 06 ARY 16 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de otomobile müdahale ederek herhangi bir olumsuzluk çıkmasını engelledi.
Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: 3 yaralı, ambulans ile otomobil çarpıştı, elazığ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!