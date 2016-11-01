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Elazığ’da bir asker intihar etti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde tüfeğiyle intihar eden asker, hayatını kaybetti.

Elazığda bir asker intihar etti

01 Kasım 2016 12:57

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki jandarma er A.K., iddialara göre, kız arkadaşının kendisinden ayrılması gerekçesiyle piyade tüfeğiyle intihar etti. Ağır yaralanan askerin kurtarılması için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan er, İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Fırat Üniversitesi’ne getirildi. Yaralı asker, üniversite hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: asker, elazığ, intihar


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