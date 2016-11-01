Edinilen bilgiye göre, Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki jandarma er A.K., iddialara göre, kız arkadaşının kendisinden ayrılması gerekçesiyle piyade tüfeğiyle intihar etti. Ağır yaralanan askerin kurtarılması için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan er, İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Fırat Üniversitesi’ne getirildi. Yaralı asker, üniversite hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.