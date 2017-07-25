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Elazığ’da bir ev, odunluk, samanlık ve 3 kiler kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında bir ev, odunluk, samanlık ve 3 kiler kül oldu.

Elazığda bir ev, odunluk, samanlık ve 3 kiler kül oldu

25 Temmuz 2017 20:31

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıkamış köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede 2 ev ile bunlara bağlı samanlık, kiler ve odunluğu sardı. Yangını fark eden köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Yangında bir ev, odunluk, 3 kiler ve samanlık yanarak kül olurken bir ev ise kısmen zarar gördü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

Kamil Can Kılıç
 

Etiketler: elazığ, yangın


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