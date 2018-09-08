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Elazığ’da bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli yakalandı
Elazığ’da bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir kişiyi bıçak zoruyla darp edip gasp eden 2 şüpheli yakalandı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, bıçak çekerek 1 şahsı darp edip 950 TL'sini gasp etti. Gasp edilen şahsın durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polis,çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin M.Ç olduğunu tespit etti. M.Ç. ve ona yardım bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinden gasp ettiği paranın 500 TL'si çıktı. 

2 şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.  

Mücahid Kantarcıoğlu 

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