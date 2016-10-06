Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan ‘Bylock’u kullandığı belirlenen 12 öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen 12 öğretmenden 10’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 öğretmen ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyon kapsamında 7 firari öğretmenin ise arandığı bildirildi.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ