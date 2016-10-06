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Elazığ’da Bylock kullanıcısı 10 öğretmen tutuklandı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'Bylock’ kullanan 10 öğretmen tutuklandı.

Elazığda Bylock kullanıcısı 10 öğretmen tutuklandı

06 Ekim 2016 19:57

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan ‘Bylock’u kullandığı belirlenen 12 öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen 12 öğretmenden 10’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 öğretmen ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Operasyon kapsamında 7 firari öğretmenin ise arandığı bildirildi. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı


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