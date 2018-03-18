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Elazığ'da Çanakkale Zaferi yürüyüşü

Elazığ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Elazığda Çanakkale Zaferi yürüyüşü

18 Mart 2018 23:36

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları ile meşale yakarak, öğretmenevinin önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe siyasi parti, STK temsilcileri, dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitleri anmak ve mücadelelerini anlamak için bir araya geldiklerini belirten AGD Başkanı Recep Koca, “Ecdadımız budan tam 103 yıl önce İslam topraklarını emperyalistlere çiğnetmemek için hakka yürüdü. Ümmetin ise çağındaki gençleri 14’ünde 15’inde cepheye gittiler. Günlerin en güçlü donanmaları boğazdan geçmesin diye 250 bin yiğit kendi canından vazgeçti. Ecdadımız Müslümanların birliği ve dirliği için İslam’ın baş şehirleri düşmesin diyerek Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Bağdat ve Diyarbakır için hakka yürüdü. Çanakkale Müslüman bir milletin değerlerine yapılan insafsız saldırıya karşı onurunu ve vatanını korumak üzere çıkanların destanıdır” dedi.

Çanakkale Zaferinin bir destan olduğunu dile getiren Koca, “Çanakkale Türk, Kürt, Arap, Boşnak, Arnavut gibi bütün İslam ümmetinin tek vücut olarak bir araya geldiği yerin adıdır. Çanakkale yüksek değerlere ve mukaddesata yönelen saldırıya karşı İslam’ın izzetini koruma ve sahip çıkmanın adıdır. Çanakkale ‘Çanakkale geçilmez’ hükmünün Dünya tarihinin anlına vurulduğu yerdir. Çanakkale Mehmetçiğin ‘kimse yoksa ben varım diyerek’ ateş kusan çeliğe karşı imanlı sinesiyle durduğu yerdir” diye konuştu. Açıklamanın ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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