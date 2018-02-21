Diğer
Kategoriler

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak ve Suriye'den gelen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığda DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

21 Şubat 2018 12:29

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen ve Irak ile Suriye'den gelen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine, polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7'si Irak, 3'ü Suriye'den Elazığ'a gelen örgütle bağlantılı 10 şüpheli gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yunus Özhanlı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç