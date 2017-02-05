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Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Özel Harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 adres basılarak, 12 şüpheli gözaltına alındı.


05 Şubat 2017 11:15

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 16 adres tespit edildi. Belirlenen adreslere bu sabah erken saatlerde Özel Harekat timlerinin de desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında dijital veriler ele geçirilirken, 4 şüphelinin de arandığı öğrenildi. 

Halil İbrahim Varlı


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