Diğer
Kategoriler

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığda DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

11 Ağustos 2017 09:55

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine, il merkezinden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kamil Can Kılıç

Etiketler: DEAŞ operasyonu, elazığ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!