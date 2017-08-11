Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine, il merkezinden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç