İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da derbi sonrası gerginlik

Elazığ'da derbi sonrası gerginlik
Elazığ'da derbi sonrası gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Elazığ’da taraftarlar birbirine girdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, bazı taraftarları gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. 2-2 berabere biten derbinin ardından sahadaki gerginlik Elazığ'da maçı izleyen taraftarlara yansıdı. Derbi sonrası Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki takımın taraftarları birbirine girdi. Caddede her ihtimale karşı tedbir alan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya müdahale etti. Polis ekiplerinden ara ara taraftarlara dağılmaları için anons yapıldı. Anonslara rağmen dağılmayan ve tekrar birbirine saldıran bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı. Polisin bu müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Kamil Can Kılıç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.