Keban Barajı'nda ava çıkan balıkçılar, 90 kilogram ağırlığında, 1,51 santimetre boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını balıkçılar pazarına getiren 35 yıllık balıkçı Aydın Taşkın (50), kilosunu 25 liradan satışa çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Keban Barajında turna balığını yakaladıklarını belirten Taşkın, "Bu balıktan daha büyükleri de geliyor. Bu balığı kesip kilo halinde satacağız. 1.5 metre boyundaki bu balık 90 kilogram civarında. Bu balığın derisini yüzüp kilosunu 25 TL'ye satacağız" dedi.

Kendi boyundan uzun balığı gördüğünde şaşıran Yusuf Bulut ise, "Balıkçılar pazarından geçerken arkadaşlarla bu balığı gördüm. 1,5 boyundaki bu balık benden daha uzun" diye konuştu.

Balıkçılar pazarından geçen vatandaşlarda, dev turna balığını görünce kayıtsız kalamayarak, hatıra fotoğrafı çekti.

Yunus Özhanlı

ELAZIĞ