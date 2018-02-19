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Elazığ’da esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığda esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

19 Şubat 2018 11:26

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Bingöl yolu üzerinde şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramada birinin içerisinde, diğerinde ise tampon altına gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Polis, uyuşturucu madde ile ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 

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