Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Elazığ’da ev yangını: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da ev yangını: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığda ev yangını: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

30 Ocak 2017 06:36
Elazığ’da ev yangını: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Yangın, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde bulunan 4 katlı dairenin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,evde tek başına yaşayan Cafer isimli şahsın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipler ilk olarak ev sahibini ve 4. katta mahsur kalan 3 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Yangını büyümeden kontrol altına alırken ev kullanılmaz hale geldi. Kurtarılan şahıslar ise ambulansa kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı anlatan 2. katta oturan Ömer Bıyık, “Televizyon izliyorduk. Yarım saat bir saat bağırtı oldu. Biz her zamanki hali diye ses etmedik. Eşim yangın kokusunu aldı. Daha sonra itfaiye ve polisi arayalım derken itfaiye geldi” dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kamil Cankılıç - Yunus Özhanlı
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!