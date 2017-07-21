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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığda FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

21 Temmuz 2017 12:08

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aralarında aktif, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen askeri personel, memur, sağlık çalışanı ile esnafların da bulunduğu şüpheliler belirlendi.

Terörle mücadele ekipleri, belirlenen şüpheliler ile ilgili Elazığ merkezli İzmir ve Bitlis’te eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında bir yarbayın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Etiketler: elazığ, fetö operasyonu


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