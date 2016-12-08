Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY soruşturması kapsamında savcılık koordinesinde Elazığ merkezli Konya, Ankara, Aydın ve Gaziantep'te 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin bulunması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Halil İbrahim Varlı