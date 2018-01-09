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Elazığ'da FETÖ operasyonu:5 gözaltı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığda FETÖ operasyonu:5 gözaltı

09 Ocak 2018 11:26

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye ile bağlantılı olan, kadın yapılanması içerisinde öğrenci evlerinin finanse edilmesi ve yapılanması faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli, İstanbul ve Samsun’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltı alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Kamil Can Kılıç
 

 

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