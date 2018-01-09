Elazığ'da FETÖ operasyonu:5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye ile bağlantılı olan, kadın yapılanması içerisinde öğrenci evlerinin finanse edilmesi ve yapılanması faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli, İstanbul ve Samsun’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltı alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kamil Can Kılıç

