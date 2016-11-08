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Elazığ'da FETÖ soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri emekli memur, diğeri ihraç edilen müezzin olmak üzere 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığda FETÖ soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

08 Kasım 2016 12:31

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri tarafından bir süredir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli T.H. yakalandı. Yakalanan şüpheli T.H.’nin FEÖ’nün Özel Yavuz Selim Koleji okulunun ortaklarından olduğu ve camide müezzin kayyum görevi bulunurken Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edildiği öğrenildi. FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli T.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen emekli memur S.Ç. de gözaltın alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 


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