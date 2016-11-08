Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri tarafından bir süredir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli T.H. yakalandı. Yakalanan şüpheli T.H.’nin FEÖ’nün Özel Yavuz Selim Koleji okulunun ortaklarından olduğu ve camide müezzin kayyum görevi bulunurken Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edildiği öğrenildi. FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli T.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen emekli memur S.Ç. de gözaltın alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ