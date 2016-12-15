Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında lise, üniversite, dershane, yurtlar, ev yapılanması gibi yerlerde görev alan mütevelli, rehber, talebe mesulü, il imamı ve il ablalarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 9 Aralık'ta operasyon yapmış 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin KOM Şubesi'nde ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı,2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.