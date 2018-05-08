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Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 17 tutuklama

Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında 17 kişi tutulandı.

Elazığda FETÖ/PDY operasyonu: 17 tutuklama

08 Mayıs 2018 21:26

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon yaptı. Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif olarak çalışan ve açıkta olan 20 askeri personel gözaltına alındı.
Zanlılar, Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 20 şahıstan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

 

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