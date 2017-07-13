Elazığ'da gerçeği aratmayan tatbikat

Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Afet Planı Uygulaması (HAP) kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ’da saat 13.50'de 6.4 şiddetindeki deprem neticesinde hastanenin bazı bölümlerinde çöküntü meydana gelirken, yangın da çıktı. Hastane ve belediye itfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri gelerek, depreme bağlı göçükten 2,yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 5 yaralıyı hastaneden çıkardı. Tatbikatta, hastanenin 3. katında mahsur kalan yaralı ise halat kullanılarak kurtarıldı.

Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde deprem sonrası tahliye tatbikatı yaptıklarını belirten HAP Başkanı Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Seçkin, "Elazığ deprem bölgesinde olduğu için bizde her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tatbikatlarımızı her yıl planlı olarak yapmaktayız. Bunun dışında da hastanemizde yangın tatbikatlarını yapıyoruz. Bugün yaptığımız tatbikatta çeşitli kurumların katılımı ile başarılı geçti. Tatbikatımızın senaryosunda bir deprem gerçekleşti. Deprem sonrasında hastanemizin bazı yerlerinde yıkıntılar meydana geldi. Bu yıkıntılardan yaralıları hastane personeli ile tahliye ettik. Birkaç kişiye müdahale edemedik. Onlar için 112 Acil, AFAD ve UMKE'den yardım istedik. Bu yardım sonucunda kalanları da sağ salim bir şekilde sağlık hizmeti almak üzere ambulanslarımıza taşıdık" dedi.

Elazığ birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu dile getiren AFAD Müdürü Akif Çerçi, Eğitim Araştırma Hastanesi’nde olası bir deprem anında ne yapacaklarını tatbikatını yaptıklarını belirtti.

Yapılan deprem ve yangın tatbikatı hakkında bilgi veren UMKE Sorumlusu Fatih Ural, "Tatbikatta 5 adet yaralımız mevcuttu. Bunlardan 3 tanesi yangına bağlı zehirlenmeydi. 2 tanesi ise depreme bağlı göçükte kalan yaralanmalardı. Tatbikata UMKE'den 20 kişilik ekibimizle müdahale ettik. Arkadaşlarımız olay anında yaralılara gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra uygun olan hastanelere sevk etti" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tatbikata Ulusal Medical Kurtarma Ekibi(UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) , 112 hastane personeli ve Elazığ Belediyesine İtfaiye ekipleri katıldı.

Yunus Özhanlı

