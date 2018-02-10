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Elazığ'da göl kenarında 2 ceset bulundu

Elazığ’da dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan 2 arkadaşın cesedi Hazar gölü kenarında bulundu.

Elazığda göl kenarında 2 ceset bulundu

10 Şubat 2018 12:56
Elazığ'da göl kenarında 2 ceset bulundu - Tıkla İzle

Olay, Sivrice İlçesi Hazar Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 3 çocuk babası Fethi Ahmet Apaydın (46) ve Cihan Yıldırım’dan aileleri dünden beri haber alamadı. Bunun üzerine aileler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Bugün sabaha ise iki arkadaşın cansız bedeni göl kenarında bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 şahsın suda donarak öldüğünü belirledi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Şahısların ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

 

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