Elazığ'da görülen çekişmeli bir boşanma davasında mahkemeden ortak velayet kararı

Edinilen bilgiye göre, 4 yaşında çocukları bulunan F.A.Ö. ve R.Ö. boşanma kararı aldı. Elazığ 1. Aile Mahkemesinde görülen ve uzlaşma sağlanamayan çekişmeli boşanma davası 6 celse sürdü. Dava kapsamında 4 yaşındaki D.Ö'nün velayeti için pedagog tarafından rapor hazırlandı. Raporda anne R.Ö.'nün ‘Çocuğu hiçbir şekilde babaya göstermeyeceğim' beyanı üzerine baba F.A.Ö'nün avukatı Savaş Baypınar ortak velayet talebinde bulundu. Baypınar'ın talebini kabul eden mahkeme, ilk kez çekişmeli bir boşanma davasında ortak velayet kararı verdi. Fakat mahkeme çocuğun kimde ne kadar kalacağına hüküm veremeyince dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Türkiye ‘de ilk kez bir çekişmeli boşanma davasında ortak velayet kararı verildiğini belirten Avukat Savaş Baypınar, “Aslında bu 2016 yılında 6684 sayılı yasanın kabulü ile ilk kez gündeme geldi. Bizde bu kanunun kabul edilmesiyle beraber yerel mahkemeye ortak velayet talebinde bulunduk. Mahkemenin geldiği aşama itibariyle pedagogun anne ve baba ile görüşmesi sonrası, çocuğun kimde kalacağında dair rapor düzenler. Pedagog bu raporunda annenin çocuğu hiçbir şekilde babaya göstermeyeceğini beyan etmesi üzerine mahkemece ortak velayete hükmedildi” dedi.

Daha önce anlaşmalı birkaç davada ortak velayete hükmedildiğini aktaran Baypınar, “Zaten anlaşmalı boşanmalarda tarafların ortak rızası ile bu karar alınır. Ancak ilk kez radikal bir karar alınarak 2016 yılında çıkan yasada buna etki ederek ortak velayete hükmedilmiş oldu. Bu konuda ilk kez bir karar verildi. Akla gelen ilk soru, çocuk annede ve babada ne kadar kalacak, anne ben şu okula göndermek istiyorum yada baba ben bu okula göndermek istiyorum dediği zaman bu sorunun çözümü nasıl olacak. İlk akla gelen soru budur. Bu konu daha ilk karar olduğu için mahkeme de bu konuda hüküm kuramadı. Dosya Gaziantep bölge adliye mahkemesine taşıdık. Orada yapılanacak yargılama sonucu bu konuda kararı verilecek” diye bilgi verdi.

Kamil Can Kılıç

