Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü KCK/PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aralarında DBP İl Eş Başkanları Nafiz Koç ve Zehra Konar ile HDP Alacakaya İlçe Başkanı Suat Yavuz’un da bulunduğu 12 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 Kasım’da Elazığ merkez ile Alacakaya, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ikisi parti binası 14 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Koç, Konar ve Yavuz’un da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i “örgüt üyeliği”, 6’sı ise “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı

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