Diğer
Kategoriler

Elazığ’da husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

Elazığ’da husumetlisini tüfekle yol ortasında vurarak ağır yaralayan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığda husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

11 Kasım 2017 21:59

Olay, dün Aksaray Mahallesi merkez Cahit Dalokay Bulvarı Çimento Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yaya olarak giden Mehmet K., aralarında husumet bulunan E.G. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan Mehmet K. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli E.G, bugün polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç