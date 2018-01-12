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Elazığ’da ‘Huzur 23’ uygulaması

Elazığ’da polisin eş zamanlı olarak yaptığı ‘Huzur 23’ uygulamasında bin 600 şahıs sorgulanırken aranan 1 şüpheli ise yakalandı.

Elazığda Huzur 23 uygulaması

12 Ocak 2018 01:12

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23 Asayiş Uygulaması" yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada 56 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile 23 park ve bahçe eş zamanlı olarak denetlendi. Uygulama dahilinde toplam bin 600 şahıs sorgulanırken, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan 1 şüpheli yakalandı.
7 noktada yapılan sabit yol uygulamasında ise 270 araç denetlenerek 7 araca bin 866 TL ceza kesildi. Bir aracın trafikten men edildiği yol uygulamasında bir sürücüye de alkollü araç kullanmaktan idari işlem yapıldı.
İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, bir iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, bir iş yerine kapalı alanda sigara içirtmekten, bir şahsa da muşta bulundurmaktan adli işlem yapıldığı bildirildi. 

Kamil Can Kılıç

 

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