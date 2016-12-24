Edinilen bilgiye göre, ilk kaza, merkez Atatükr Bulvarı'na meydana geldi. Yavuz Delen idaresindeki 23 BC 744 plakalı otomobil İstasyon caddesinden, Atatürk bulvarına dönmeye başladığı anda, buzlanma nedeniyle aracı takla attı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Kaza, ambulans noktası önünde olması nedeniyle sağlık ekipleri ve vatandaşlar yaralıları araçtan kısa sürede çıkarttı. 2 yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ön tamponunun orta refüje fırladığı, bir tekerin koptuğu kazada itfaiye ekipleri, gaz sızıntısı ihtimaline karşı aracın LPG tankına müdahale etti. İkinci kaza ise Elazığ-Bingöl yolu üzerindeki Karaloçan İlçesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kenan Arslan yönetimindeki 62 AC 129 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol uygulaması yapılan bölgede bulunan güvenlik duvarına çarparak durdu.

Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla önce ilçe devlet hastanesine, ardından da kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi atlına alındı.

Her iki kaza ile ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Varlı