Elazığ’da inşaatta göçük: 3 yaralı

Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Buşvarında ki bir plaza inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,inşaatının birinci katının betonu döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Bu sırada olayda 2’si Afgan uyruklu 3 kişi dökülen beton ve çöken kalıpların altında kaldı.

Diğer işçilerin haberi vermesi ile olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bacakları sıkışan 2 işçi, mesai arkadaşlarının yardımı ile çıkarılırken, sıkışan diğer işçide ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulanslara alınan 3 işçi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

