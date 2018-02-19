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Elazığ’da inşaatta göçük: 3 yaralı

Elazığ’da bir inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Elazığda inşaatta göçük: 3 yaralı

19 Şubat 2018 14:14

Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Buşvarında ki bir plaza inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,inşaatının birinci katının betonu döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Bu sırada olayda 2’si Afgan uyruklu 3 kişi dökülen beton ve çöken kalıpların altında kaldı.

Diğer işçilerin haberi vermesi ile olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bacakları sıkışan 2 işçi, mesai arkadaşlarının yardımı ile çıkarılırken, sıkışan diğer işçide ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulanslara alınan 3 işçi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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