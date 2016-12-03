Edinilen bilgiye göre yangın, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangında bir kişi de, hafif şekilde yaralanarak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kamil Cankılıç