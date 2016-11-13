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Elazığ’da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Elazığ’da orman ve inşaat işçilerini taşıyan servis minibüslerinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Elazığda işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

13 Kasım 2016 08:27
Elazığ’da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı Aksaray kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan Gökhan Bulut idaresindeki 23 S 0176 plakalı minibüs ile orman işçilerini taşıyan Hüseyin Yazar yönetimindeki 23 EF 779 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yoldan çıkan minibüslerden biri yön levhalarına çarpıp, diğeri de orta refüje çıkarak durdu.

Kazada her iki araçta bulunan 11 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, kaza


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