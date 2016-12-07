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Elazığ’da kapatılan DİHA’nın muhabiri tutuklandı

Elazığ’da terör soruşturması çerçevesinde kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri tutuklandı.

Elazığda kapatılan DİHAnın muhabiri tutuklandı

07 Aralık 2016 15:57

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan DİHA'nın muhabiri M.G’nin örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan M.G., TEM ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.G., buradaki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 


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