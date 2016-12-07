Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan DİHA'nın muhabiri M.G’nin örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan M.G., TEM ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.G., buradaki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ