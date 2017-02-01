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Elazığ’da kar 389 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolu 389’a ulaştı.

Elazığda kar 389 köy yolunu ulaşıma kapattı

01 Şubat 2017 10:34

Elazığ’da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 olan kapalı köy yolu sayısı 389’a ulaştı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 44, Maden’de 38, Sivrice’de 50, Kovancılar’da 77, Karakoçan’da 87, Palu’da 50, Baskil 16, Keban’da 10, Ağın’da 5, Arıcak’ta 11, Alacakaya’da da 10 köy olmak üzere toplam 389 yol ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışının hafif, Tunceli ile Bingöl'de ise aralıklarla kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Öte yandan meteoroloji, buzlanma ve don nedeniyle sürücüler başta olmak üzere tüm ilgilileri uyardı. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: elazığ, kar


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