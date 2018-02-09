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Elazığ'da kar duası

Elazığ’da kış mevsiminde kar yağışının etkili olmaması nedeniyle kar duası yapıldı.

Elazığda kar duası

09 Şubat 2018 16:43

Elazığ'da özellikle kent merkezinde kış mevsiminde kar yağışı etkili olmadı. Son yılların en kurak mevsiminin yaşanması nedeniyle tarihi Harput Mahallesi sakinleri Cuma namazı sonrası bir araya geldi. Tarihi Ulu Cami İmamı önünde toplanan vatandaşlar, cami imamı eşliğinde kar duası etti.

Kar duası yaptıklarını belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Geçen yıllarda bu zamanlarda karla mücadele yapıyorduk. Bu dönemlerde greyder ve kepçenin üzerinde kar temizliyorduk. Maalesef bu yıl greyder ve kepçe ile kar temizlemesi yapmadık. Sadece Aralık ayının sonunda kar yağdı. Kuraklık olursa insanlığın sonu olur. İnşallah Rabbim kar ve yağmur verir” dedi.

Bu yıl kuraklık yaşandığını aktaran bölge sakinlerinden Fahri Tiryaki, “Rabbimizden kar istiyoruz. Ulu Caminin önünde bütün cemaat toplanarak kar duası yaptık. İnşallah kar ve yağmur yağar” ifadelerini kullandı.

Ulu caminin önünde vatandaşlar olarak kar duası yaptıklarını dile getiren Kenan Yelken ise, “Allah'tan yardım bekliyoruz. Duamız kabul olursa kar ile yağmur yağacaktır ve kıtlık olmayacaktır. Biz Allah’a samimi manada kul olmasak, dua etmesek kendimizi aldatmış oluruz” diye konuştu.

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

 

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