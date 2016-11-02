Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KCK/PKK’ya yönelik, Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde yaptığı çalışmada DBP’nin İl Eş Başkanları Nafiz Koç, Zehra Konar ve HDP Alacakaya İlçe Başkanı Suat Yavuz ile birlikte 12 şüphelinin örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah erken saatlerde Elazığ merkez ile Alacakaya, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ikisi parti binası 14 adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında DBP’nin İl Eş Başkanları Nafiz Koç, Zehra Konar ve HDP Alacakaya İlçe Başkanı Suat Yavuz ile birlikte parti üyelerinin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alındı.

DBP Elazığ İl Başkanlığı, HDP Alacakaya İlçe Başkanlığı ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada terör örgütü ile bağlantılı çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ