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Elazığ’da operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ve polis tarafından yeni yıl öncesi bin güvenlik görevlisi ile yapılan uygulamada 9 bin 548 şahıs sorgulanırken 1'i terör soruşturması olmak üzere aranan 31 şüpheli yakalandı, 3 kilogram esrar ve iki silah ele geçirildi.

Elazığda operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

30 Aralık 2017 01:33

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması 9’ gerçekleştirildi. Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada 2 bin 152 araç, 300 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 9 bin 548 şahıs ise sorgulandı.

Uygulamada 1'i terör örgütü propagandası yapmak suçundan olmak üzere 31 aranan şahıs yakalandı. 29 sürücü ve 17 araca çeşitli konulardan toplam 28 bin 336 TL ceza kesilirken, 5 araç trafikten men edildi.
Öte yandan denetimlerde, 7 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 1 iş yerine açıkta alkol satmaktan, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirtmekten idari işlem yapıldı.

Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 5 şahsa toplam 545 TL , bir işletmede yapılan aramada ele geçen 1 av tüfeği için sahibine bin TL idari para cezası uygulandı. Av tüfeğinin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca,16 adet mermi ve 3 kilogram da esrar ele geçirildi. 

Öte yandan uygulama kapsamında 1'er kişiye ise 6136 ve 1380 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. 

Yunus Özhanlı – Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Etiketler: asayiş, elazığ, operasyon

 

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