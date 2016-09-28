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Elazığ’da orman ve bahçe yangını

Elazığ’da ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan ile birlikte badem ve ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçe kül oldu.

Elazığda orman ve bahçe yangını

28 Eylül 2016 17:38

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Harput Mahallesi’nin Danışment Küme Evleri mevkisinde yangın çıktı. Elektrik tellerinden dolayı çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, içerisinde ceviz ve badem ağaçları bulunan bahçe ile birlikte 2 hektarlık alan zarar gördü.

Çalışırken kendisine haber geldiğini belirten bahçe sahibi Kazım Güner, “Elazığ Belediyesi’nin merkez binasını aramışlar. Bana ulaştılar. Komşular, bana ' sizin bahçe yanıyor ve rüzgarında etkisinden dolayı tellerin birbirine sürtüşerek ateş çıkartıp bahçeye yayıldığını' söylediler. Geldiğimde Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin yangın söndürme araçları gelmişti. Hep beraber yangını söndürdüler. 2 hektarlık yerimiz yandı. Bağ ve bahçe, badem, ceviz hepsi telef oldu” dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Kamil Cankılıç

Etiketler: bahçe yangını, elazığ, orman


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