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Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


18 Eylül 2016 14:34

Kaza, Kovancılar ilçesi Şenova köy durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki otomobil, aynı güzergahta giden traktörün römorkuna çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Elazığ’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Perihan Aydın (64) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Elazığ'da 160 kilogram esrar ele geçirildi
Elazığ'da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 160 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı şeklinde istihbarat bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi 160 kilogram kubar esrarla yakaladı.
Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçe yangınında arılar telef oldu
Elazığ’da bir bahçede çıkan yangında yaklaşık 100 kovanda bulunan arılar telef oldu.
Yangın, merkez Doğukent Mahallesi’nde bir bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bahçede çıkan yangın, arı kovanlarının bulunduğu yeri de sardı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaklaşık 100 kovanda bulunan arıların telef olduğu belirlendi.
Olaylarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı 


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