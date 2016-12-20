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Elazığ’da PKK operasyonu: 11 gözaltı

Elazığ’da polis, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığda PKK operasyonu: 11 gözaltı

20 Aralık 2016 11:45

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sonucu merkez ve ilçelerde 13 şüphelinin adresi tespit edildi. Bunun üzerine sabah saatlerinde Elazığ merkez, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerindeki çok sayıda adrese polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar, tüfek ve silah ele geçirildi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, PKK operasyonu


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