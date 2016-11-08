Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik il merkeziyle, Karakoçan, Alacakaya, Arıcak, Palu ve Keban ilçelerinde 11 adrese operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonda kimlikleri belirlenen 11 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, bir adet keskin nişancı tüfeği,1 adet terörist kıyafeti, 5 adet şarjör, 26 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise ”İl merkezi ve 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli’den 8’i yakalanmış olup, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Evlerde Üzerinde terör örgütünü simgeleyen yazılar bulunan kıyafetler, çok sayıda dijital veri ve doküman ile PKK/KCK terör örgütü ve FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca yoğun olarak kullanılan yayınlar ele geçirilmiştir. PKK/PDY terör örgütüyle, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca yoğun olarak kullanılan yayınların bir arada ele geçirilmesi iki örgütün işbirliği açısından dikkat çekici bulunmuştur” denildi.

Halil İbrahim Varlı