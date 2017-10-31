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Elazığ’da PKK ve FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında düzenlenen iki farklı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'den gözaltına alınan şüphelilerin örgütün çözülmemesi için çalışma yaptığı öğrenildi.

Elazığda PKK ve FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

31 Ekim 2017 11:14

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, Elazığ merkezi ile Karakoçan, Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 11 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik bugün çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, yasaklı yayınlar, dijital materyaller ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Konuşmayın baskısı yapan FETÖ'cülere operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, örgütün çözülmesini engellemek için çalışma yapan bir grup tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonlar kapsamında şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi.

Kamil Can Kılıç

 

 

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