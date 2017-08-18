Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan 11 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelilere yönelik bugün kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yunus Özhanlı