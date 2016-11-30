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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde PKK'nın yanı sıra FETÖ/PDY'nin yasaklı yayınlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

Elazığda PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

30 Kasım 2016 09:39
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma yaptı. Yapılan soruşturmada polis, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi olduğu belirlenen, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Polis, sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler A.A., M.S.Ç., S.D., E.G. ve Y.K. yakalandı.Yakalanan şüphelilerin evlerinde terör örgütü PKK'nın yanı sıra FETÖ/PDY örgütlerine ait yayınlar ile dijital verilerde ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı bildirildi. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, PKK/KCK operasyonu


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