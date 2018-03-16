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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Elazığda PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

16 Mart 2018 10:37

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan 8 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kamil Can Kılıç 

 

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