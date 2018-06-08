Elazığ'da PKK/KCK operasyonu:25 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüt propagandası yapan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için bugün merkez ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP'nin Kovancılar ve Arıcak ilçe başkanları ile bir köyün muhtarının bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 4 adet tüfek, bir tarihi eser niteliğinde heykel, örgüt üyelerinin fotoğrafları, örgüt renklerini içeren bez parçaları ile çok sayıda dijital delile el konulduğu öğrenildi.

25 şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilirken, operasyon kapsamında 4 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Kamil Cankılıç

