Elazığ’da PKK/KCK operasyonu:5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bölücü terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezi ile Alacakaya, Karakoçan ve Palu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheliden 5'ini gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Yunus Özhanlı

