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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu:5 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığda PKK/KCK operasyonu:5 gözaltı

05 Ocak 2018 10:39

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bölücü terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezi ile Alacakaya, Karakoçan ve Palu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheliden 5'ini gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Operasyon kapsamında 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Yunus Özhanlı
 

 

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