Elazığ’da şehit aileleri ve gazilere Devlet Ödünç Madalyası verildi

Cumhurbaşkanlığının tüm Türkiye genelinde organize ettiği Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni, Elazığ’da da düzenledi. Özel bir otelin toplantı salonunda yapılan programda, 14 şehit ailesine ve 4 gaziye Devlet Ödünç Madalyası verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ile devam etti. Ardından madalya verilecek olan şehit ve gazilerin özgeçmişleri sinevizyonda gösterildi.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, ülkenin kolay kazanılmadığını belirterek, “Bu topraklar kolay elde edilmedi. Nice şehitler verildi. Burada tutunmamızda ve kökleşmemizde nice şehit kanları verildi ve gazilerimiz oldu. Bugünlerde de hem sınır içinde hem de sınır dışında yoğun bir mücadele veriliyor. Terörizm ve değişik kulvarlarda devletimiz, milletimiz ve herkes topyekun bir sınav veriyor. Rabbim onları başarılı kılsın. Dualarımızı artıralım. Allah bu dualarımızı kabul kılsın. Rabbimiz bir ayetinde ‘Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin’ diyor. Bu çok önemli. Bu günler ülke ve insanlık olarak sınandığımız günler. Çanakkale’de, Dumlupınar’da ve Sakarya’da olduğumuz gibi çetin günler. Bu çetin günlerin yegane temeli de birlik ve beraberliktir. Allah’ın ipine sımsıkı sarılacağız. Vatanımıza, milletimize, değerlerimize sarılıp tek vücut olacağız. Zor günleri aşacağız. Tüm mazlumlara da el uzatacağız” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şehit ailelerine ve gazilere madalyalarını verdi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdür Doğan Cangül, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kamil Can Kılıç